Студія Warner Bros. покаже супергеройський бойовик "Чудо-жінка: 1984" одночасно в кінотеатрах і на стрімінговому сервісі HBO Max.

Про це пише Variety.

Зокрема, стрічка вийде і в кіно, і на HBO Max 25 грудня.

При цьому, на міжнародних ринках, де немає HBO Max, фільм випустять в кіно ще раніше – з 16 грудня.

Рішення відмовитися від традиційного кінопрокату викликає здивування, оскільки очікувалося, що “Чудо-жінка 1984” стане одним з найбільших фільмів 2020 року, а продажі квитків можуть перевищити 1 мільярд доларів.

Спочатку передбачалося, що фільм з бюджетом в 200 мільйонів доларів вийде в прокат минулого літа, але через пандемію його прем’єру кілька разів переносили.

Багато хто скептично ставився до того, що “Чудо-жінка 1984” збереже дату виходу фільму, оскільки 50 % кінотеатрів в США все ще закриті.