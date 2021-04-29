Про це повідомляє американський портал Deadline.

За сюжетом чоловік і жінка – Тора і Санті – зустрічаються один з одним в різних реальностях і намагаються з’ясувати, чому це відбувається. Вони досліджують найрізноманітніші форми любові та знаходять один в одному споріднені душі як вчитель та учень, доглядальниця та її пацієнт при смерті, а також як колеги, коханці, друзі й вороги. Після кожного перевтілення у них залишаються розпливчасті спогади, які повинні допомогти їм з’ясувати причину такого сильного зв’язку, перш ніж їхні життя закінчаться.

Продюсерами фільму стануть Чарлз Ровен і Річард саклю, а також Джарон Варсан і Курт Канемото. Виробництвом стрічки займуться кінокомпанії Atlas Entertainment і Pilot Wave. Стрічка – екранізація однойменного дебютного роману Катріони Сільвей.

Хто буде партнером Гадот по фільму – поки невідомо.