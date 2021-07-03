Про це повідомляє таблоїд Page Six.
Пару помітили в Лос-Анджелесі. Вони їхали в автомобілі, а коли світлофор подав червоний сигнал – зупинилися. В цей момент Том погладив свою дівчину по підборіддю та поцілував.
До цього папараці неодноразово бачили їх разом в різних районах Лос-Анджелеса, але підтверджень роману не фіксували.
Як відомо, про роман зірок говорять ще з 2017 року. Саме тоді актори разом знімалися в фільмі “Людина-павук”. Один з інсайдерів тоді підтвердив, що Зендая та Том разом. Але самі актори чутки постійно спростовували, посилаючись на те, що вони лише друзі.
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