Про це повідомляють #Букви з посиланням на допис Ye в Instagram.
Нещодавно Ye, раніше відомий, як Каньє Вест, опублікував фотографію логотипу бренду Jumpman у своєму Instagram. На другому слайді допису артист поділився знімком екрана твіту магазину спортивного взуття Nice Kicks, у якому йдеться, що він долучається до співпраці з Майклом Джорданом та DJ Khaled.
Каньє Вест також успішно працював з Gap YZY, після чого колекція була повністю розпродана, мав колаборацію з Balenciaga в роботі. Наразі він все ще є партнером Adidas. Їх спільна продукція продовжує набувати популярності у всьому світі.
Kanye West x @Jumpman23 👀👀 pic.twitter.com/7nvuNyjC8j
— Nice Kicks (@nicekicks) January 21, 2022
Минули роки відтоді, як Ye залишив Nike, щоб працювати з Adidas, але навіть коли він досяг нових висот, його робота з Nike залишається безпрецедентною, а старі пари Air Yeezys 1 і 2 досягають рекордних цін на аукціонах.
Could a @KanyeWest x @Jumpman23 collaboration be happening? We sure hope so! 🙏 @HEIRMJ
More Info ⤵️
— Nice Kicks (@nicekicks) January 21, 2022
Протягом багатьох років Каньє неодноразово говорив про бажання зустрітися з Майклом Джорданом.
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