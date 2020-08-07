Про це вона розповіла в своєму Instagram-акаунті.

Мілано опублікувала фото, зроблене 2 квітня під час її боротьби з хворобою, і розповіла про своє самопочуття.

“Це я 2 квітня після двотижневої хвороби. Я ніколи не була такою хворою. Боліло все. Втрата запаху. Мені здавалося, що у мене на грудях сидить слон. Я не могла дихати. Я не могла втримати в собі їжу. Я схудла на чотири кілограма за 2 тижні. Я була збентежена. Була лихоманка і був жахливий головний біль. У мене були практично всі симптоми COVID-19”, – зазначила актриса.

Вона додала, що при цьому перший тест на коронавірус показав негативний результат, два інших тесту на антитіла до вірусу також були негативними. І лише з четвертої спроби у неї підтвердився COVID-19.

Мілано також наголосила, що ця хвороба – не вигадка.

“Тоді я думала, що помираю. Не хочу, щоб хтось відчував те саме, що і я”, – додала вона.

Крім того, актриса заявила, що пожертвує свою плазму в надії врятувати комусь життя.

Вона також закликала своїх прихильників дотримуватися правил гігієни і не забувати про соціальну дистанцію.