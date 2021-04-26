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38-річна Хлої Чжао народилася в Китаї, деякий час жила і навчалася в Великобританії, потім переїхала в США. Там вона почала знімати незалежне кіно.

Чжао стала другою в історії жінкою, яка отримала “Оскар” за режисуру. Першою у 2010 році була Кетрін Бігелоу – вона отримала нагороду за фільм “Повелитель бурі”.

У своїй промові під час вручення премії Хлої Чжао подякувала своїх суперників в номінації, назвавши їх соратниками.

“Дякую моїм соратникам, спасибі моїм суперникам – не хочу називати їх “суперники”, вони соратники – спасибі моїй команді, яка зробила “Землю кочівників”. Таку дивну, неймовірну подорож ми подолали разом”, – сказала режисерка.

Також вона торкнулася теми важливості доброти у світі. Чжао вважає, що всі люди “з народження від природи хороші”.

“Останнім часом я багато думала про те, як мені продовжувати роботу, коли стає важко. Думаю, на це вплинуло те, чого я навчилася, коли була дитиною. Коли я росла в Китаї, ми з татом грали в цю гру. Ми запам’ятовували класичні китайські вірші й тексти, читали їх разом і намагалися закінчити речення один одного. Є одне, яке я добре пам’ятаю, воно називається “Класика трьох персонажів”. Його перша фраза: “Люди з народження від природи хороші”. Ці шість слів мали на мене такий сильний вплив, коли я була дитиною, і я досі щиро вірю їм. Хоча іноді може здатися, що все навпаки, я завжди знаходила добро в людях, яких зустрічала скрізь, де бувала у світі”, – сказала вона.

Чжао зазначила, що ця перемога – “для всіх, у кого є віра і сміливість, щоб триматися за добро в собі та за добро один в одному, як би важко це не було”

“І ця перемога для вас. Ви надихаєте мене продовжувати”, – резюмувала режисерка.