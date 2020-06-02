Стала відома причина смерті 30-річного актора Тайрі Бойса, який зіграв Тайлера Кроулі у фільмі "Сутінки", і його дівчини.

Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.

Як повідомлялося раніше, 13 травня 30-річний Тайрі Бойс і 27-річна дівчина Наталі Адепою, були знайдені мертвими в квартирі актора в Лос-Анджелесі. Інформацію про їхню смерть підтвердила мати Бойса — Ліза Вейн.

За інформацією видання, у понеділок, 1 червня, судмедексперт округу Кларк Джон Фуденберг повідомив, що смерть пари була випадковою.

За словами коронера, Тайрі та Наталі загинули від наслідків отруєння кокаїном і фентанилом.

Зазначимо, мати актора наразі ще не коментувала результати експертизи.