Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.

Як повідомлялося раніше, 13 травня 30-річний Тайрі Бойс і 27-річна дівчина Наталі Адепою, були знайдені мертвими в квартирі актора в Лос-Анджелесі. Інформацію про їхню смерть підтвердила мати Бойса — Ліза Вейн.

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За інформацією видання, у понеділок, 1 червня, судмедексперт округу Кларк Джон Фуденберг повідомив, що смерть пари була випадковою.

За словами коронера, Тайрі та Наталі загинули від наслідків отруєння кокаїном і фентанилом.

Зазначимо, мати актора наразі ще не коментувала результати експертизи.

  • Раніше повідомлялося, що відомий боллівудський актор Іррфан Хан помер у віці 53 років після того, як на цьому тижні його госпіталізували в лікарню Мумбаї з інфекцією товстої кишки.