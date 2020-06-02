Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.
Як повідомлялося раніше, 13 травня 30-річний Тайрі Бойс і 27-річна дівчина Наталі Адепою, були знайдені мертвими в квартирі актора в Лос-Анджелесі. Інформацію про їхню смерть підтвердила мати Бойса — Ліза Вейн.
За інформацією видання, у понеділок, 1 червня, судмедексперт округу Кларк Джон Фуденберг повідомив, що смерть пари була випадковою.
За словами коронера, Тайрі та Наталі загинули від наслідків отруєння кокаїном і фентанилом.
Зазначимо, мати актора наразі ще не коментувала результати експертизи.
- Раніше повідомлялося, що відомий боллівудський актор Іррфан Хан помер у віці 53 років після того, як на цьому тижні його госпіталізували в лікарню Мумбаї з інфекцією товстої кишки.