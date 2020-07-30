У зв'язку з пандемією COVID-19 цьогорічна церемонія вручення премії "Еммі" відбудеться в віртуальному форматі.

Про це повідомляє повідомляє Variety.

Напередодні номінантам направили листи з проханням взяти участь з дому. Захід відбудеться 20 вересня.

У листі повідомляється, що організатори наймуть команду, яка на чолі з провідним Джиммі Кіммел зніме всіх номінантів з дому або будь-якого іншого місця на їх розсуд. Організатори уточнили, що для зйомок будуть використані хороші професійні камери, балгодаря яким все номінатни будуть виглядати надзвичайно.

На даний момент стоїть питання – які моменти церемонії провести в прямому ефірі, а які записати заздалегідь.