Про це повідомляє повідомляє Variety.
Напередодні номінантам направили листи з проханням взяти участь з дому. Захід відбудеться 20 вересня.
У листі повідомляється, що організатори наймуть команду, яка на чолі з провідним Джиммі Кіммел зніме всіх номінантів з дому або будь-якого іншого місця на їх розсуд. Організатори уточнили, що для зйомок будуть використані хороші професійні камери, балгодаря яким все номінатни будуть виглядати надзвичайно.
На даний момент стоїть питання – які моменти церемонії провести в прямому ефірі, а які записати заздалегідь.
- 29 липня стали відомі номінанти 72-ї щорічної телевізійної премії “Еммі-2020”.