Бренд взуття Converse запустив продаж нової моделі Chuck Taylor All Star Basic Wash. Ці кеди виглядають як класичні Converse, тільки зі слідами носіння.

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Американська компанія-виробник взуття Converse запустила продаж нової модель Chuck Taylor All Star Basic Wash. Ці кеди виглядають як культова модель Chuck Taylor All-Star, тільки з імітацією слідів носіння — потемнілими підошвою і шнурками та плямами на тканини, які “надають цій класичній моделі вінтажний вид”.

Вінтажна модель доступна для замовлення на сайті бренду в сірому і темно-синьому кольорах та коштує 70 фунтів стерлінгів (2 445 гривень).

Зазначимо, нова пара оригінальних Chuck Taylor All Star коштує на 18 фунтів дешевше (1 815 гривень).