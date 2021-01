Про це розповідають #Букви.

У п’ятницю, 1 січня, британська редакція Cosmopolitan випустила статтю “Це — здоро́во. 11 жінок, які доводять, що гарне самопочуття не є універсальним”. Героїні матеріалу також з’являться на обкладинці друкованої версії журналу за лютий 2021 року.

Жінки, що поділилися з виданням своїми історіями про власний шлях до прийняття свого тіла, різного віку та статури, різних професій. Серед них є блогерки та спортсменки, моделі та тренерки, молоді матері. Переповімо коротко історії героїнь:

Каллі Торп — Instagram-блогерка, що розповідає про бодіпозитив (соціальна течія, яка вчить позитивному ставленню до свого тіла). Вона поділилася історією про свої спроби схуднути та розлади харчової поведінки, на які страждала, та про те, як знайшла розраду у своєму блозі. Вона також розповіла про те, що стикається з цькуванням через вагу навіть під час спортивних занять.

Морган Лейк — британська легкоатлетка, що представлятиме свою країну на Олімпійських іграх в Токіо. Вона розповіла про те, як соромилася себе через великі плечі, та про те, що тепер намагається менше порівнює себе з іншими і зосереджуватися не на том, як виглядає її тіло, а на тому, на що воно здатне.

Софі Батлер — спортсменка. Три роки тому під час тренувань жінка зламала хребет і залишилася паралізованою нижче пояса, тепер користується візком. Вона розповіла про те, який шлях їй довелося пройти, аби не тільки прийняти і полюбити себе, але й знайти сили знову займатися спортом.

Симран Каур — боксерка. Вона дотримується суворої дієти та тренується за жорстким графіком на спеціальній базі кожні два тижні. Вона розповіла про те, як бокс допоміг їй прийняти себе і почуватися впевнено.

Вікі Флітвуд — спортсменка та особиста тренерка. Вона розповіла про те, як попри гарну фізичну форму все одно почувалася невпевнено через те, що недостатньо жіночна, та про те, як позбулася цього.

Джада Сезер — спортсменка та блогерка. Її блог присвячений тому, аби на своєму прикладі розвіяти міф про те, що бути в гарній фізичній обов’язково значить бути худою.

Алекс Лайт — бодіпозитивна блогерка та супротивниця дієт. Вона розповіла про те, як роками боролася з розладом харчової поведінки та про те, якими видами спорту займається, аби почуватися добре.

Неллі Лондон — модель. Вона пропагує ідею про те, що спортивна людина може виглядати будь-як. Жінка розповіла про те, як намагається приймати своє тіло та боротися з розладом харчової поведінки.

Еллі Симмондс — паралімпійська плавчиха. Вона розповіла про те, як дійшла до прийняття свого тіла через спорт та спілкування з іншими паралімпійцями.

Ясмін Стенлі — вчителька йоги. Вона розповіла про те, як йога змінила її життя і допомогла прийняти себе, як би важко не бувало бути найтовстішою людиною на заняттях.

Меліса Алькантара — фітнес-тренерка Кім Кардашьян. Вона розповіла про те, як мучила себе дієтами і нервувалася через зміни тіла після народження дитини. Вона знайшла свій шлях до прийняття себе через спорт, до якого прийшла зовсім за інших причин.

Фото: Cosmopolitan UK

Попри те, що всі жінки, історії яких розповіло видання, ведуть активний образ життя, слідкують за своїм здоров’я і пропагують ідею рівноцінної турботи як про свій фізичний, так і про ментальний стан, на Cosmopolitan посипався шквал критики у соцмережах та деяких ЗМІ. Журнал звинувачують у тому, що він нібито просуває ожиріння, яке є передумовою для важкого перебігу коронавірусної хвороби.

Цитуємо деякі дописи та заголовки:

“Ожиріння є другою провідною причиною смерті, яку можна запобігти, і підвищує ризик розвитку ускладнень від COVID-19. Вибачте, це не здорово”.

Obesity is the second leading cause of preventable death and raises individuals’ risk to complications from COVID-19.

I’m sorry, this is not healthy. @Cosmopolitan pic.twitter.com/U8R0THaiiz

— Tristan Justice (@JusticeTristan) January 4, 2021