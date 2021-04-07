Про це повідомляє People.
Зокрема, у Вільяма було 62 телефонних розмов, в ході яких він розмовляв з передовими працівниками в різних медичних установах, персоналом та волонтерами, що вводять вакцину проти коронавірусу, а також з особами, які виконують неклінічні функції, наприклад, з домашніми працівниками.
Він також взяв участь в п’яти регіональних зустрічах з виконавчими директорами, директорами трастів і рад Національної служби охорони здоров’я по відеозв’язку, щоб дізнатися більше про деякі місцеві проблеми, з якими їх організації зіткнулися за останній рік.
Під час розмови з доктором Тельма Крейг, консультантом в лікарні Mater в Белфасті, принц Вільям, сказав:
“Я просто хочу сказати від імені всіх, яку фантастичну роботу ви виконали разом. Це були справжні командні зусилля, і ми всі дуже пишаємося вами. Велике вам дякую за всю вашу важку роботу”.
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Вільям отримав позитивний тест на коронавірус в квітні 2020 року, але вирішив приховати цю інформацію. На тлі того, що його батько, принц Чарльз заразився вірусом незадовго до того, як йому поставили діагноз, Вільям не хотів турбувати громадськість новинами про те, що він теж захворів.
Принца оглядали королівські лікарі в його заміському будинку, Анмер Хол, де він і його родина перебували на карантині більшу частину минулого року. При цьому, ні його дружина Кейт Міддлтон, ні їх троє дітей, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї не захворіли.
- Герцогиня Кембриджська – дружина герцога Кембріджського Вільяма Кейт Міддлтон випустила книгу, присвячену епідемії коронавірусу COVID-19 в Британії.