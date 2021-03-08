Американська асоціація кінокритиків відзначила найкращі роботи за 2021 рік і вручила нагороди на церемонії Critics 'Choice Awards. Попри те, що через коронавірус було прийняте рішення проводити захід в онлайн-форматі, актори все одно похизувалися розкішними вбраннями.

Про це пише глянець VOGUE.

У ніч на 8 березня в США відбулась 26 щорічна церемонія нагородження Critics ‘Choice Awards.

Тригодинне дійство включало як віртуальні, так і офлайн-елементи. Шоу, яке проводиться Тайє Діггсом третій рік поспіль, було присвячене найкращим фільмам і телевізійним проєктам року і продовжило велику підготовку до церемонії вручення премії “Оскар” у квітні.

Цього року не було традиційної килимової доріжки – зірки вбралися вдома і публікували свої наряди в соцмережі.

Наприклад, Віола Девіс знялася в наряді Greta Constantine в парку, а Дейзі Едгар-Джонс позувала на балконі в сукні Oscar de la Renta.