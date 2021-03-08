Про це пише глянець VOGUE.

У ніч на 8 березня в США відбулась 26 щорічна церемонія нагородження Critics ‘Choice Awards.

Тригодинне дійство включало як віртуальні, так і офлайн-елементи. Шоу, яке проводиться Тайє Діггсом третій рік поспіль, було присвячене найкращим фільмам і телевізійним проєктам року і продовжило велику підготовку до церемонії вручення премії “Оскар” у квітні.

Цього року не було традиційної килимової доріжки – зірки вбралися вдома і публікували свої наряди в соцмережі.

Наприклад, Віола Девіс знялася в наряді Greta Constantine в парку, а Дейзі Едгар-Джонс позувала на балконі в сукні Oscar de la Renta.

Віола Девіс в Greta Constantine and Lorraine West jewelry

Аманда Сейфрід в Miu Miu

Аня Тейлор-Джой в Dior haute couture

Галь Гадот в Prabal Gurung

Джон Бойєга в Louis Vuitton

Джилліан Андерсон в Dior haute couture

Дейзі Эдгар-Джонс в Oscar de la Renta

Домінік Фішбек в Reem Acra and a Melissa Kaye earring

Леслі Одом мол. в Celine

Сінтія Эріво в Vera Wang

Сідней Фланіган в Rodarte

Джуліа Гарнер в Christopher John Rogers and Tamara Mellon shoes

Зендая в Valentino

Фібі Дайневор в Louis Vuitton

Шира Хаас в Armani Privé

Емма Коррін в Schiaparelli haute couture

  • Раніше #Букви публікували список переможців Critics’ Choice Awards 2021.