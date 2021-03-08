Про це пише глянець VOGUE.
У ніч на 8 березня в США відбулась 26 щорічна церемонія нагородження Critics ‘Choice Awards.
Тригодинне дійство включало як віртуальні, так і офлайн-елементи. Шоу, яке проводиться Тайє Діггсом третій рік поспіль, було присвячене найкращим фільмам і телевізійним проєктам року і продовжило велику підготовку до церемонії вручення премії “Оскар” у квітні.
Цього року не було традиційної килимової доріжки – зірки вбралися вдома і публікували свої наряди в соцмережі.
Наприклад, Віола Девіс знялася в наряді Greta Constantine в парку, а Дейзі Едгар-Джонс позувала на балконі в сукні Oscar de la Renta.
- Раніше #Букви публікували список переможців Critics’ Choice Awards 2021.