Crocs Madame: Бренд Balenciaga показав сабо на шпильці за $625

Дім моди Balenciaga представив лінійку Crocs Madame, до якої увійшли кілька моделей сабо на шпильці.

Про це сповістили в Instagram-акаунті бренду.

Зазначається, що дизайн сабо розробляла Анна Удденберг. Бренд також опублікував проморолик лінійки сабо на шпильці.

Взуття доступне у кількох кольорах. Зокрема, бренд запропонує сабо у зеленому, чорному, білому кольорах, а також у трендовому кольорі фуксія.

Як зазначається на сайті бренду, лінійку Crocs Madame створили з етиленвінілацетату (EVA) – композиційного полімерного матеріалу. Це сучасний, екологічно чистий та гігієнічний матеріал, який широко застосують у виробництві взуття та інвентарю для плавання.

Лінійка Crocs Madame доступна до замовлення від 35 до 42 розміру. Придбати їх можна за 625 доларів.