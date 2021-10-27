Crocs Madame: Бренд Balenciaga показав сабо на шпильці за $625

Про це сповістили в Instagram-акаунті бренду.
Зазначається, що дизайн сабо розробляла Анна Удденберг. Бренд також опублікував проморолик лінійки сабо на шпильці.
Взуття доступне у кількох кольорах. Зокрема, бренд запропонує сабо у зеленому, чорному, білому кольорах, а також у трендовому кольорі фуксія.
Як зазначається на сайті бренду, лінійку Crocs Madame створили з етиленвінілацетату (EVA) – композиційного полімерного матеріалу. Це сучасний, екологічно чистий та гігієнічний матеріал, який широко застосують у виробництві взуття та інвентарю для плавання.
Лінійка Crocs Madame доступна до замовлення від 35 до 42 розміру. Придбати їх можна за 625 доларів.
- Дім моди Balenciaga святкує прайд-місяць новою колекцією Pride 2021 колекції, до якої увійшли худі та кепки зі принтом “GAY”.