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Американська науково-фантастична стрічка “Трон: Спадок” Джозеф Косинські, яка розповідає про 27-річного Сем Флінн, сина Кевіна Флінна, головного героя оригінального “Трону” (1982), вийшла 17 грудня 2010 року. Пісні до фільму написав французький дует Daft Punk.

Раніше гурт випускав збірки саундтреків для фільму на вінілі та у спеціальних релізах для iTunes і Amazon. До 10-річчя стрічки музиканти оприлюднили повний альбом з 31 композицією, що триває майже 1,5 години.