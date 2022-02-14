Репер, дизайнер і бізнесмен Каньє Вест (Ye) з'являється в рекламному ролику мережі фастфудів McDonald's Super Bowl LVI. Також у рекламі взяли участь низка інших зірок.

Відповідний ролик опублікований в Youtube.

У рекламному ролику McDonald’s Super Bowl LVI мережа фаст-фудів демонструє момент відключення мозку, коли у вас запитують, що ви хочете замовити. Усі, хто робить замовлення перед касою, на декілька секунд зависають із протяжним звуком “е”.

Представлені клієнти, в тому числі гонщик NASCAR Бубба Воллес, який під’їжджає на своєму трековому автомобілі, і Каньє Вест (Ye) на одному зі своїх фірмових російсько-українських квадроциклів Sherp, кажуть “Дайте мені еееееее”, коли вони перебирають пункти меню.

Серед інших епізодів у короткому відео – стример FIFA Twitch Едвін Кастро та персонаж McDonald’s Гримас, озвучений Райаном Рейнольдсом.

Ye також опублікував моменти та кадри з цього відеоролика в Instagram, поділившись захватом від участі у цій рекламі.

Як відомо, репер є давнім палким шанувальником цієї мережі фастфуду. Він декілька разів публікував зізнання у любові до McDonald’s у Twitter.