Про це пише CNN.
Далай-лама сподівається, що альбом мантр і буддійських навчань “Inner World” забезпечить деякий спокій на тлі хаосу пандемії коронавірусу і глобальних протестів, викликаних смертю Джорджа Флойда.
“Музика має потенціал, щоб подолати наші відмінності”, – сказав він в своїй заяві.
Альбом створювався спільно з музикантами Джунель і Абрахам Кунин з Нової Зеландії. Вони запропонували Далай-ламі записати альбом багато років тому, але тоді він відмовився. У 2015 році вони повторили свою пропозицію, і Далай-лама несподівано погодився.
- Раніше Далай-лама презентував трек One of My Favorite Prayers зі свого дебютного альбому.