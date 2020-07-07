Духовний лідер послідовників тибетського буддизму Далай-лама до свого 85-річчя випустив дебютний альбом під назвою "Inner World" (Внутрішній світ).

Про це пише CNN.

Далай-лама сподівається, що альбом мантр і буддійських навчань “Inner World” забезпечить деякий спокій на тлі хаосу пандемії коронавірусу і глобальних протестів, викликаних смертю Джорджа Флойда.

“Музика має потенціал, щоб подолати наші відмінності”, – сказав він в своїй заяві.

Альбом створювався спільно з музикантами Джунель і Абрахам Кунин з Нової Зеландії. Вони запропонували Далай-ламі записати альбом багато років тому, але тоді він відмовився. У 2015 році вони повторили свою пропозицію, і Далай-лама несподівано погодився.