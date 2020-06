Духовний лідер послідовників тибетського буддизму Далай-лама презентував трек One of My Favorite Prayers зі свого дебютного альбому.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Далай-лами.

One of My Favorite Prayers увійде до дебютного альбому далай-лами Inner World. Назва перекладається як “Внутрішній світ”.

Трек являє собою буддійську мантру, з’єднану з сучасною музикою. Композицію супроводили роликом, в якому на квітковому тлі з’являються титри з текстом композиції і зображена людина, що сидить в позі лотоса.

Реліз альбому запланований на 6 липня і приурочений 85-річчю духовного лідера Тибету. До платівки увійдуть 11 треків.