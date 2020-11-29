"Dance Monkey" австралійської співачки Tones and I стала найполярнішою піснею за всю історію сервісу для ідентифікації мелодій Shazam. Рекорд зафіксували у Книзі рекордів Гіннеса.

Про це повідомляють #Букви.

Днями музичний додаток для ідентифікації пісень Shazam представив 100 треків, які користувачі шукали найбільше за весь час його існування.

Рейтинг очолила композиція “Dance Monkey” співачки з Австралії на ім’я Тоні Вотсон, що відома за псевдонімом Tones and I.

“Dance Monkey” вийшла в травні 2019 року і, згідно з даними Книги рекордів Гіннеса, очолила чарти в більш ніж 30 країнах, а також побила декілька рекордів в австралійському чарті ARIA.

Через додаток Shazam цю пісню шукали рекордні 36,6 млн разів, а офіційний кліп зібрав на YouTube 4,4 млн переглядів.

Пісня доступна для прослуховування на різноманітних стрімінгових сервісах, зокрема, Spotify та Apple Music.