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Днями музичний додаток для ідентифікації пісень Shazam представив 100 треків, які користувачі шукали найбільше за весь час його існування.
Рейтинг очолила композиція “Dance Monkey” співачки з Австралії на ім’я Тоні Вотсон, що відома за псевдонімом Tones and I.
“Dance Monkey” вийшла в травні 2019 року і, згідно з даними Книги рекордів Гіннеса, очолила чарти в більш ніж 30 країнах, а також побила декілька рекордів в австралійському чарті ARIA.
Через додаток Shazam цю пісню шукали рекордні 36,6 млн разів, а офіційний кліп зібрав на YouTube 4,4 млн переглядів.
Пісня доступна для прослуховування на різноманітних стрімінгових сервісах, зокрема, Spotify та Apple Music.
- Раніше у Microsoft Theater в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення музичної премії American Music Awards. Лідерами за кількістю отриманих нагород стали одразу 4 виконавці, а Тейлор Свіфт залишилася рекордсменкою.