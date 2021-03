Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Так, дев’ята частина популярної франшизи, реліз якої через пандемію коронавірусу не раз переносився з травня 2020 року, вийде 25 червня 2021 року замість 28 травня, як повідомлялося раніше.

Головну роль у фільмі виконав Вин Дизель. Також глядачі побачать на екрані персонажів у виконанні Мішель Родрігес, Наталі Еммануель, Джордани Брюстер, репера Лудакріс і ексрестлера Джона Сіна. Режисером картини став Джастін Лін.

The family returns June 25. Only in theaters. #F9 pic.twitter.com/D9klpcvHDk

— #F9 (@TheFastSaga) March 4, 2021