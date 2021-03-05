Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Так, дев’ята частина популярної франшизи, реліз якої через пандемію коронавірусу не раз переносився з травня 2020 року, вийде 25 червня 2021 року замість 28 травня, як повідомлялося раніше.

Головну роль у фільмі виконав Вин Дизель. Також глядачі побачать на екрані персонажів у виконанні Мішель Родрігес, Наталі Еммануель, Джордани Брюстер, репера Лудакріс і ексрестлера Джона Сіна. Режисером картини став Джастін Лін.

Крім того, мультфільм “Міньйон: Становлення лиходія” (Minions: The Rise of Gru) також перенесли: він повинен був вийти 2 липня 2021 року, але тепер з’явиться в кінотеатрах тільки 1 липня 2022 року. Спочатку картина повинна була вийти в 2020 році.

У минулому році в мережі з’явився перший тизер-трейлер фільму “Форсаж-9” Джастіна Ліна.