Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Так, дев’ята частина популярної франшизи, реліз якої через пандемію коронавірусу не раз переносився з травня 2020 року, вийде 25 червня 2021 року замість 28 травня, як повідомлялося раніше.
Головну роль у фільмі виконав Вин Дизель. Також глядачі побачать на екрані персонажів у виконанні Мішель Родрігес, Наталі Еммануель, Джордани Брюстер, репера Лудакріс і ексрестлера Джона Сіна. Режисером картини став Джастін Лін.
The family returns June 25. Only in theaters. #F9 pic.twitter.com/D9klpcvHDk
— #F9 (@TheFastSaga) March 4, 2021
Крім того, мультфільм “Міньйон: Становлення лиходія” (Minions: The Rise of Gru) також перенесли: він повинен був вийти 2 липня 2021 року, але тепер з’явиться в кінотеатрах тільки 1 липня 2022 року. Спочатку картина повинна була вийти в 2020 році.
У минулому році в мережі з’явився перший тизер-трейлер фільму “Форсаж-9” Джастіна Ліна.
- Стала відома дата виходу спін-офф “Форсажу” з Дуейн Джонсон і Джейсоном Стейтемом.