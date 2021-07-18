Американська акторка Блейк Лайвлі виступила з емоційною заявою після того, як таблоїди опублікували світлини її дітей - 6-річної Джеймс, 4-річної Інес та однорічної Бетті.

Про це пише журнал People.

Акторка зізналася, що того дня її дітей цілий день переслідували незнайомі люди, що намагалися їх сфотографувати.

“Мої діти весь день піддавалися переслідуванню від чоловіків. Папараці вистрибували перед нами, а потім ховалися. Незнайомка на вулиці посварилася з ними, тому що навіть їй було неприємно це бачити”, – заявила акторка.

33-річна Лайвлі намагалася підійти до фотографа та спокійно з ним поговорити, але той втік. Проте папараці ще кілька разів повертався, щоб зробити фото дітей знаменитості.

Акторка звернулася до таблоїдів, які платять гроші за ці світлини.

“Ви разом редагуєте ці зображення, щоб виглядало так, ніби я радісно махаю рукою. Але це обман… Де тут ваша мораль? Я хотіла б знати. Чи ви просто не хвилюєтесь про безпеку дітей?”, – написала акторка.

Лайвлі розповіла, що подібні випадки траплялися й раніше, але вона змогла домовитися з фотографами про те, що позуватиме на світлинах добровільно, але без дітей.

“Будь ласка, припиніть платити дорослим задам за переслідування та полювання на дітей. Йдімо в ногу з часом”, – закликала зірка.