Про це пише NME.

Нова версія з’явиться в альбомі реміксів групи “White Pony” “Black Stallion”.

У новому відео реміксу “Change (In The House Of Flies)” представлені раніше не опубліковані кадри з архівів Deftones, а також переосмислено оригінальне відео на пісню.

У новому альбомі також є ремікс на трек “Teenager” Роберта Сміта з The Cure, а також перероблені твори Squarepusher, Purity Ring, Майка Шиноди з Linkin Park і багатьох інших.