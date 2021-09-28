Американський актор і рестлер Дейв Батіста прихистив цуценя і запропонував винагороду в розмірі 5 тисяч доларів за інформацію про людей, що знущалися з тварини.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

16 вересня організація захисту тварин – Humane Society of Tampa Bay- опублікувала допис з історією тримісячного цуценяти.

Собаку знайшли на смітнику, де він намагався дістатися до недоїдків. Місцевий мешканець, що проїжджав повз, помітив собаку в поганому стані й доставив його у відповідну організацію.

Цуценя знайшли з металевим ланцюгом, що вп’явся в шию. Також ветеринари виявили численні подряпини та врослі кігті. Все це завдавало песикові страшенного болю, тож його прооперували.

В організації також пообіцяли 1,5 тисячі доларів за інформацію про людей, що познущалися з собаки.

Цю історію побачив актор Дейв Батіста.

“Я особисто вручу $5000 готівки тому, хто надасть інформацію, що приведе до арешту та засудження хворого шматка лайна, який відповідальний за це (знущання з тварини, – ред)”, – написав Батіста.

Згодом Батіста повідомив, що вирішив прихистити цуценя, воно отримало ім’я Пенні.