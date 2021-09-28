Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
16 вересня організація захисту тварин – Humane Society of Tampa Bay- опублікувала допис з історією тримісячного цуценяти.
Собаку знайшли на смітнику, де він намагався дістатися до недоїдків. Місцевий мешканець, що проїжджав повз, помітив собаку в поганому стані й доставив його у відповідну організацію.
Цуценя знайшли з металевим ланцюгом, що вп’явся в шию. Також ветеринари виявили численні подряпини та врослі кігті. Все це завдавало песикові страшенного болю, тож його прооперували.
В організації також пообіцяли 1,5 тисячі доларів за інформацію про людей, що познущалися з собаки.
Цю історію побачив актор Дейв Батіста.
“Я особисто вручу $5000 готівки тому, хто надасть інформацію, що приведе до арешту та засудження хворого шматка лайна, який відповідальний за це (знущання з тварини, – ред)”, – написав Батіста.
Згодом Батіста повідомив, що вирішив прихистити цуценя, воно отримало ім’я Пенні.
“Вона пережила жахіття. Тепер вона живе мрією цуценят. Будь ласка, не робіть її історію винятком”, – написав актор.