Американська акторка і співачка Демі Ловато анонсувала новий альбом під назвою "Танці з дияволом ... Мистецтво починати заново" (Dancing with the Devil ... The Art of Starting Over).

Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.

Альбом вийде 2 квітня і стане першим альбомом Ловато з часів “Tell Me You Love Me”, який вийшов у 2017 році.

Співачка оголосила захопливу новину, показавши обкладинку психоделічного альбому, на якій зображена вона в червоній сукні з блискучим крилом метелика.

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За даними People, майбутній альбом стане доповненням до її чотирисерійного документального серіалу “Демі Ловато: Танці з дияволом”, прем’єра якого відбудеться на YouTube 23 березня і завершиться 6 квітня.

У документальному фільмі й новому альбомі Ловато вперше розповість історію свого майже смертельного передозування наркотиками у 2018 році, а також про свою реабілітацію.