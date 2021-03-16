Демі Ловато анонсувала новий альбом

Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.
Альбом вийде 2 квітня і стане першим альбомом Ловато з часів “Tell Me You Love Me”, який вийшов у 2017 році.
Співачка оголосила захопливу новину, показавши обкладинку психоделічного альбому, на якій зображена вона в червоній сукні з блискучим крилом метелика.
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За даними People, майбутній альбом стане доповненням до її чотирисерійного документального серіалу “Демі Ловато: Танці з дияволом”, прем’єра якого відбудеться на YouTube 23 березня і завершиться 6 квітня.
У документальному фільмі й новому альбомі Ловато вперше розповість історію свого майже смертельного передозування наркотиками у 2018 році, а також про свою реабілітацію.
- Демі Ловато розійшлася з актором Максом Еріхом через два місяці після заручин.