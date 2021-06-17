Під час ефіру вони обговорили тиск суспільства на жінок, а також передозування наркотиками, яке сталося з Ловато у 2018 році.

Демі розповіла, як до неї прийшло усвідомлення того, що потрібно боротися і почати нове життя.

“Усередині мене пролунав голос, який сказав: «Ти не живеш, і якщо ти не почнеш жити своїм життям заради себе, це буде твоя смерть». Я прокинулася і подумала: «А знаєте, так, я буду жити своєю правдою, і не важливо, кого вона лякає – неважливо, кого в патріархаті вона вражає – я буду жити своєю правдою і для себе»”, – поділилася Демі.

Це дуже схвилювало Фонду, вона розчулилася і висловила захоплення стійкістю Ловато.

“Те, що ви говорите, – це так сміливо. Я б хотіла обійняти вас прямо зараз. Я так рада чути, що ви все це говорите, Демі. Я так пишаюся вами й захоплююся цим. Я дуже рада, що ви вийшли з цієї ситуації, тому що бачила документальний фільм про вас і ваш стан. Ви знаходите свою справжню правду, і це просто чудово”, – сказала актриса.

“Це означає, що все залежить від тебе”, – відповіла Демі.