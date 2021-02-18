Американська акторка і співачка Демі Ловато зізналася, що перенесла три інсульти й серцевий напад після передозування наркотиків у 2018 році.

Про це повідомляє PEOPLE.

28-річна зірка готується випустити документальний фільм під назвою “Демі Ловато: Танцюючи з дияволом”.

У трейлері до нього Демі відверто розповіла про передозування наркотиками.

“У мене було три інсульти. У мене був серцевий напад. Мої лікарі сказали, що у мене є ще від п’яти до десяти хвилин”, – зізналася актриса.

“У мене залишилося пошкодження мозку, і я дотепер борюся з його наслідками. Я не кермую, тому що у мене є сліпі зони”, – зазначила вона.

Ловато також додала, що тривалий час вона не могла читати, тому що все їй здавалося розмитим і нечітким.

“Я зіткнулася з безліччю наслідків, і я відчуваю, що вони все ще тут, щоб нагадувати мені про те, що може статися, якщо я коли-небудь знову перейду на темний бік”, – переконана співачка.

Вона також зазначила, що не може і не хоче нічого змінювати в минулому.

“Все повинно було статися, щоб я засвоїла уроки, які засвоїла. Це була хвороблива подорож, і я оглядаюся назад, і іноді мені стає сумно, коли я думаю про біль, який мені довелося знести, щоб подолати те, що було, але я ні про що не шкодую. Я так пишаюся тим, ким є н сьогодні. І я так пишаюся тим, що люди бачать це в цьому документальному фільмі”, – резюмувала зірка.