Про це повідомляє PEOPLE.
“Це було важким рішенням, але Демі та Макс вирішили піти різними шляхами, щоб зосередитися на своїй кар’єрі. Вони все ще люблять і поважають один одного і завжди будуть цінувати проведений разом час”, – повідомило джерело видання.
Зазначається, що їх розставання відбулося через два місяці після того, як Еріх зробив пропозицію Ловато в Малібу 22 липня, а зустрічатися пара почала в березні.
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