Співачка Демі Ловато розійшлася з актором Максом Еріхом через два місяці після заручин.

Про це повідомляє PEOPLE.

“Це було важким рішенням, але Демі та Макс вирішили піти різними шляхами, щоб зосередитися на своїй кар’єрі. Вони все ще люблять і поважають один одного і завжди будуть цінувати проведений разом час”, – повідомило джерело видання.

Зазначається, що їх розставання відбулося через два місяці після того, як Еріх зробив пропозицію Ловато в Малібу 22 липня, а зустрічатися пара почала в березні.