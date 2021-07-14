Американська співачка Демі Ловато опублікувала повідомлення щодо невірної гендерної поведінки стосовно інших людей, і про те, що робити, якщо ви невірно вжили займенник до таких людей.

Про це вона написала в Instagram.

“Я відчула необхідність опублікувати це, тому що часто помічаю, що зміна займенників може збивати з пантелику деяких людей, а іншим їх важко запам’ятати. Для мене важливо, щоб ви спробували, але якщо ви зробите помилку, нічого страшного. Пам’ятайте, що я люблю вас “, – написала співачка.

Сама Демі недавно помилилася перед іншою знаменитістю.

“Якщо ви неправильно звертаєтеся до мене, це нормально. Я теж іноді помиляюся по відношенню до себе. Це величезний перехідний період, щоб відвикнути від займенників, які я використовувала по відношенню до себе все життя. Іноді це важко запам’ятати. Але коли ви намагаєтеся поважати мою правду, зміни настануть природно. Я просто вдячна за ваші зусилля в спробі згадати, що так багато значить для мого процесу зцілення “, – написала Демі Ловато.