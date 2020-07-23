Про це вона написала в Instagram.

“Коли я була маленькою дівчинкою, мій тато завжди називав мене своїм “юним партнером” – це може звучати дивно, але тільки не з його ковбойських акцентом. Мені здавалося це ідеальним визначенням. І сьогодні це слово набуло ще більш ідеальний сенс: я офіційно погодилася стати партнером іншої людини”, – написала співачка.

Демі Ловато почала зустрічатися з актором Максом Еріхом через чотири місяці після розставання моделлю Остіном Вілсоном.