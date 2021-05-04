Про це вона повідомила в Instagram.

Співачка також опублікувала фото, на якому зображена вже після вакцинації.

“Вакцинація зводилася для мене до роздумів – я просто воліла б ризикнути потенційними побічними ефектами від введення вакцини, ніж ризикувати життями, заразившись або поширюючи коронавірус. Бути обережним, коли з’являється щось нове – це нормально. Бажання дізнатися більше – це добре, це означає, що ви хочете бути в курсі подій. Щоб задати питання та почути інших, хто має подібні запитання, як у вас, перейдіть на vaxbecause.org”, – написала вона.