Про це вони розповіли в інтерв’ю Pedestrian.
Вони вважають, що коли ми називаємо інопланетян “прибульцями”, то принижуємо їх.
“Я думаю, ми повинні припинити називати їх прибульцями, тому що цей термін принижує всіх, кого стосується. Особисто я люблю називати їх інопланетянами”, – пояснили Ловато.
Артистка додали, що завжди вірила в реальність НЛО, тому й брала участь в фільмуванні документальної стрічки “Unidentified with Demi Lovato”, де, за сюжетом, шукають інопланетян.
“Я думаю, що ви зможете налагодити з ними контакт так само легко, як це зробила я, якщо медитуватимете, розширятимете свідомість, йтимете до просвітлення. Я вірю, що це найшвидший спосіб побачити чи зустріти когось із них”, – пояснили Ловато.
За її словами, слово “прибулець” застосовується до мігрантів та вихідців з інших країн, тому викликає дискусії серед правозахисників. Зокрема, захисники іммігрантів вважають його негуманним.
- У травні Демі Ловато оголосила себе небінарною персоною та попросила звертатися до неї в множині, замінивши “він” чи “вона” на “вони”.
- Влітку Ловато опублікувала повідомлення щодо невірної гендерної поведінки стосовно інших людей, і про те, що робити, якщо ви невірно вжили займенник до таких людей.