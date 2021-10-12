Небінарна співачка Демі Ловато захистили інопланетян та попросили не називати їх прибульцями з інших планет, оскільки вважають таке слово дискримінаційним.

Про це вони розповіли в інтерв’ю Pedestrian.

Вони вважають, що коли ми називаємо інопланетян “прибульцями”, то принижуємо їх.

“Я думаю, ми повинні припинити називати їх прибульцями, тому що цей термін принижує всіх, кого стосується. Особисто я люблю називати їх інопланетянами”, – пояснили Ловато.

Артистка додали, що завжди вірила в реальність НЛО, тому й брала участь в фільмуванні документальної стрічки “Unidentified with Demi Lovato”, де, за сюжетом, шукають інопланетян.

“Я думаю, що ви зможете налагодити з ними контакт так само легко, як це зробила я, якщо медитуватимете, розширятимете свідомість, йтимете до просвітлення. Я вірю, що це найшвидший спосіб побачити чи зустріти когось із них”, – пояснили Ловато.

За її словами, слово “прибулець” застосовується до мігрантів та вихідців з інших країн, тому викликає дискусії серед правозахисників. Зокрема, захисники іммігрантів вважають його негуманним.