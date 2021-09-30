Про це повідомляє американський журнал Entertainment Weekly і видання E! News.
За словами Ловато, в національному парку “Джошуа-Трі” в Каліфорнії вона бачила велику кулю синього кольору, яка буквально ширяла на висоті близько 15 метрів над землею і нічим іншим, крім як кораблем прибульців, бути не могла.
“Це безперечно змінює те, як ви бачите світ. Спочатку у вас є підозра, а потім раптово ваше припущення підтверджується. І це напевно змінює вашу реальність”, – зазначила вона.
Крім того, Демі розповіла, що рік тому, в свій 28-й день народження вона вступила в контакт з інопланетянами і отримала “запаморочливий досвід”.
За її словами, вона і кілька її друзів сиділи під відкритим небом, дивлячись на зірки, і медитували, намагаючись вступити в уявний контакт з інопланетянами. Незабаром в небі з’явилися великі вогні, а всіх присутніх буквально накрило хвилею радості.
- У травні Демі Ловато оголосила себе небінарною персоною та попросила звертатися до неї в множині, замінивши “він” чи “вона” на “вони”.
- Влітку Ловато опублікувала повідомлення щодо невірної гендерної поведінки стосовно інших людей, і про те, що робити, якщо ви невірно вжили займенник до таких людей.