Про це вона розповіла в своєму документальному фільмі “Демі Ловато: Танці з дияволом”, прем’єра якого відбулася у вівторок на кінофестивалі SXSW, пише People.

Перше зґвалтування сталося, коли співачці було 15 років.

“Я втратила цноту в результаті зґвалтування”, – сказала вона.

Ловато також додала, що це зробила людина, з якою вона тоді “зустрічалася”. За її словами, вона ясно дала йому зрозуміти, що не була “готова” втратити цноту.

Друге сексуальне насильство сталося з боку торговця наркотиками в ніч передозування.

“Це було не просто передозувати. Мене використали в своїх інтересах”, – поділилася спогадами про липневу ніч 2018 року Ловато.

Її подруга, Сіра Мітчелл, пояснила, що в ту ніч актрисі давали героїн “з додаванням фентанілу”.

“Коли вони знайшли мене, я була гола і синя. Мене буквально кинули помирати після того, як він скористався мною. Коли я прокинулася в лікарні, вони запитали, чи був у нас секс з обопільної згоди. У мене був один спогад, в якому він був зверху. Я побачила цей момент і сказала так. Лише через місяць після передозування я зрозуміла, що була не в змозі приймати добровільне рішення”, – зазначила Ловато.

Фільм про Демі Ловато з’явиться на YouTube 23 березня.