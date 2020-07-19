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Демі Мур показала, як гримери перетворюють її в платинову блондинку

57-річна голлівудська актриса Демі Мур оприлюднила відео, на якому відображений процес її перетворення з брюнетки в блондинку.

Неділя, 19 липня 2020, 21:26

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Мур виконала одну з головних ролей у новій екранізації антиутопії Олдоса Хакслі “Чудовий новий світ”. Заради своєї ролі колишня дружина Брюса Вілліса зважилася на кардинальну зміну звичного образу – з брюнетки актриса перевтілилася в платинову блондинку. Її героїня на ім’я Лінда також носить більш коротку стрижку, ніж сама Мур в звичайному житті.

Представляючи свою героїню шанувальникам, Демі поділилася промофото. У кадрі зірка позує в платті-сорочка з мереживними вставками, а зверху вона накинула прозорий халат. Мур розпустила волосся, надавши їм легкої недбалості, і зробила помірний макіяж в теплих тонах.

“Знайомтеся з Ліндою”, – лаконічно підписала знімок Демі.

Пізніше вона показала процес її перетворення з брюнетки в блондинку.

“Ласкаво просимо, Лінда”, – підписала ролик актриса, маючи на увазі героїню серіалу “Чудовий новий світ”, роль якої грає.

 

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Becoming Linda! #BraveNewWorld

Допис, поширений Demi Moore (@demimoore)

Теги: голливудская актриса

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