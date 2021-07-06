58-річна акторка Демі Мур і три її дорослі доньки від шлюбу з Брюсом Віллісом — Румер, Скаут і Таллула — зробили спільну фотосесію в купальниках для молодого лос-анджелеського бренду Andie Swim.

Фото опубліковані на сторінці Andie Swim в Instagram.

Родина Демі Мур невипадково з’явилася в цьому лукбуці. За словами засновниці Andie Swim Мелані Тревіс, знаменита акторка була однією з перших інвесторів бренду.

Бренд називає родину Мур своїми “давніми прихильниками”, що поділяють його бачення.

“Демі та її доньки поділяють наше бачення того, як допомагати кожній жінці почуватися комфортно, щоб вона могла жити на повну та впевнено — адже немає нічого сексуальнішого за це”, — йдеться в одному з дописів.

На кадрах можна побачити всіх трьох дочок акторки — 32-річну Румер, 29-річну Скаут та 27-річну Таллулу.