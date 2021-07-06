Фото опубліковані на сторінці Andie Swim в Instagram.

Родина Демі Мур невипадково з’явилася в цьому лукбуці. За словами засновниці Andie Swim Мелані Тревіс, знаменита акторка була однією з перших інвесторів бренду.

Фото: andieswim / instagram.com

Фото: andieswim / instagram.com

Фото: andieswim / instagram.com

Бренд називає родину Мур своїми “давніми прихильниками”, що поділяють його бачення.

“Демі та її доньки поділяють наше бачення того, як допомагати кожній жінці почуватися комфортно, щоб вона могла жити на повну та впевнено — адже немає нічого сексуальнішого за це”, — йдеться в одному з дописів.

Читайте також:

Донька Брюса Вілліса та Демі Мур оголосила про заручини й показала обручку: фото

На кадрах можна побачити всіх трьох дочок акторки — 32-річну Румер, 29-річну Скаут та 27-річну Таллулу.

Фото: rumerwillis / instagram.com