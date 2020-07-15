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Акторка Демі Мур та кінорежисерка і сценаристка Шана Фест під час карантину запустили незвичайний проєкт “Розпусна Діана”. Це еротичний серіал в аудіоформаті, знятий за допомогою сервісу відеозв’язку Zoom.

У понеділок, 13 липня, вийшов перший епізод аудіосеріалу. Він доступний для прослуховування на Apple Podcasts, Spotify і інших платформах.

Головна героїня серіалу, Діана (у виконанні Демі Мур) — заміжня жінка, яка вже понад рік не спить зі своїм чоловіком. Вдень вона зразкова дружина і мати, а вночі — жінка, яка дозволяє собі насолоджуватися сексом та відверто говорити про це з подругами.

Авторка сценарію серіалу Шана Фест розповіла, що ця історія перегукується з історією її власного шлюбу в той час, коли вона і її чоловік переживали важкі часи. “Розпусна Діана” замислювався нею як альтернатива традиційному порно.

“Я думаю, що твоє сексуальне життя відображає стан твого шлюбу, і у нас з чоловіком були дійсно важкі часи. У нас не було сексу протягом року, і я пам’ятаю, як заснула з ним поруч в неділю ввечері та подумала про себе: “Хіба не було б чудово, якби ми побачили шоу, яке дійсно б змусило нас хотіти займатися сексом?”. Типове порно не збуджує мене. Я дійсно люблю хороші історії, в які я могла би повірити, щось, що здавалося б справді чесним”, — зазначила вона в інтерв’ю американському Vogue.

Демі Мур зізналася, що цей проєкт є для неї особливим і важливим, тому що представляє жіночий погляд на сексуальність.

“У нашій сексуальності так багато невисловленого сорому. Саме це говорить нам про те, що для нас цілком можливо бажати сексу, якщо це робиться з метою продовження роду або якщо це хтось, з ким ми збираємося бути на все життя. Не дивлячись на те, що ми, сучасні жінки, можемо відчувати себе більш вільними, це все ще щось, що пригнічується. Моя героїня Діана дуже секс-позитивна. І якщо ми хочемо балансу, якщо ми хочемо рівності, тоді нам потрібно його створити своїми руками”, — розповіла актриса

Крім Демі Мур в серіалі також з’являться акторки Гвендолін Крісті, Ліни Данем, Мелані Гріффіт, Лілі Тейлор та інші.