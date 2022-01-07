Творець бренду Vetements та креативний директор модного будинку Balenciaga Демна Гвасалія спільно з популярним американським репером Каньє Вестом (Ye) працюють над новою колекцією одягу для американського бренду Gap. Офіційно проєкт називається "Yeezy Gap Engineered by Balenciaga".

Про це повідомляє журнал Vogue.

Працювати з Gap та Демною, креативним директором Balenciaga, аби зробити неймовірний продукт доступним для всіх у будь-який час, – це бачення, яке стає реальністю”, – зазначив Ye у коментарі для Vogue.

Дебютна кутюрна колекція Демни для Balenciaga торік у липні була оцінена, як тріумф. Тим часом Ye підписав 10-річну угоду з брендом Gap у 2020 році. Наразі було випущено лише кілька предметів одягу, однак це привернуло чималу увагу. Продажі круглої куртки за $200, яка з’явилася минулого літа, спричинили збої на вебсайті бренду, а згодом її хутко розкупили.

Це зовсім інший виклик. Я завжди цінував утилітарність і доступність Gap. У моїй творчій мові я поділяю те ж відчуття. Цей проєкт дав змогу мені об’єднати зусилля з Ye для створення утилітарної моди для всіх”, – наголосив Демна.

Перший випуск “Yeezy Gap Engineered by Balenciaga” очікується в червні 2022.

Я знаю дуже мало людей, насамперед таких як Ye, які справді добре розуміють мою роботу. Він змушує мене вийти із зони комфорту і стати найкращим дизайнером. Коли ми співпрацюємо, немає егоїзму, лише взаємне прагнення розвиватися та робити щось велике та нове”, – зазначив креативний директор Balenciaga.

У Instagram Vogue стверджує: “Колекція просто зараз поєднує всесвітньовідомого музиканта і креативний та найпопулярніший бренд високої моди на планеті задля поширеної американської мережі магазинів”.