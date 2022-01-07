Про це повідомляє журнал Vogue.
Працювати з Gap та Демною, креативним директором Balenciaga, аби зробити неймовірний продукт доступним для всіх у будь-який час, – це бачення, яке стає реальністю”, – зазначив Ye у коментарі для Vogue.
Дебютна кутюрна колекція Демни для Balenciaga торік у липні була оцінена, як тріумф. Тим часом Ye підписав 10-річну угоду з брендом Gap у 2020 році. Наразі було випущено лише кілька предметів одягу, однак це привернуло чималу увагу. Продажі круглої куртки за $200, яка з’явилася минулого літа, спричинили збої на вебсайті бренду, а згодом її хутко розкупили.
Це зовсім інший виклик. Я завжди цінував утилітарність і доступність Gap. У моїй творчій мові я поділяю те ж відчуття. Цей проєкт дав змогу мені об’єднати зусилля з Ye для створення утилітарної моди для всіх”, – наголосив Демна.
Перший випуск “Yeezy Gap Engineered by Balenciaga” очікується в червні 2022.
Я знаю дуже мало людей, насамперед таких як Ye, які справді добре розуміють мою роботу. Він змушує мене вийти із зони комфорту і стати найкращим дизайнером. Коли ми співпрацюємо, немає егоїзму, лише взаємне прагнення розвиватися та робити щось велике та нове”, – зазначив креативний директор Balenciaga.
У Instagram Vogue стверджує: “Колекція просто зараз поєднує всесвітньовідомого музиканта і креативний та найпопулярніший бренд високої моди на планеті задля поширеної американської мережі магазинів”.
- Відомо, що після несподіваного виступу Каньє Веста з Future на Rolling Loud California, колаборація YEEZY Gap оголосила про глобальний запуск своєї круглої куртки у всіх трьох колірних рішеннях.
- Нагадаємо, американський виробник одягу Gap і відомий репер Каньє Уест уклали 10-річний контракт на створення одягу під брендом Yeezy, який належить музикантові.
- Американський репер і дизайнер Каньє Вест запатентував логотип співпраці його компанії Yeezy з найбільшим рітейлером одягу в США – Gap Inc.
- Крістін Сентенера – редакторка моди австралійського Vogue – приміряла кілька курток бренду Каньє Веста YZY GAP.
- Також популярний американський репер Каньє Вест та акторка Джулія Фокс спільно відвідали мюзикл на Бродвеї, а потім повечеряли в одному з ресторанів Нью-Йорка.