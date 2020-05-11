10 травня весь світ відзначав День Матері — день, коли прийнято вітати мам і бабусь, говорити їм слова подяки за колосальне терпіння, сили і нескінченну любов, яку вони дарують своїм дітям.

#Букви розповідають, як це свято відзначили світові зірки.

День Матері, як і інші свята в 2020-му році, всім нам доводиться святкувати в Мережі. Зірки — не виняток. Безліч відомих усім акторів та акторів, моделей, співаків та співачок в цей день опублікували зворушливі пости в Instagram, присвячені своїм мамам та дружинам.

Американська телезірка і модель Кім Кардашян поділилася архівною фотографією своєї матері в бікіні. Це фото, за словами Кім, було зроблено незабаром після того, як Кріс Дженнер народила четверту дитину, сина Робіна.

“Краща мама в світі! Я не можу дочекатися, щоб віддати їй подарунок!”, — написала Кім в описі до фотографії.

Актриса Сінді Кроуфорд розповіла про те, як її мати Дженніфер Сью Кроуфорд-Молаф надихнула її на материнство.

“Я так рада, що вона стала моєю мамою. Вона показала мені, як виглядає безумовна любов, і вселила в мене впевненість, що і я сама стану мамою. Це — два найбільших дари! Люблю тебе мама!”, — наголосила Сінді.

Дружина Джастіна Бібера, модель та креативна директорка Adidas Гейлі Болдвін в цей день показала свої дитячі знімки і розповіла, що вважає свою маму “найпрекраснішої жінкою і зовні, і всередині”.

“Я люблю тебе всім серцем”, — додала вона.

Модель Джіджі Хадід, яка незабаром і сама стане матір’ю, зізналася, що мати для неї — приклад для наслідування.

“Я люблю тебе без слів, мамо, ти — супергероїня”, — зазначила вона.

Австралійська і американська акторка Ніколь Кідман в цей день звернулася до тих мам, які не можуть провести цей день зі своїми близькими через карантин.

“Знаю, що багато хто з нас не мають можливості поцілувати і обійняти своїх мам сьогодні, але всім матерям світу — ми завжди з вами і святкуємо”, — написала вона.

Футболіст Девід Бекхем в День матері присвятив пост не тільки мамі, але і дружині Вікторії, яка народила йому трьох синів і дочку.

“Щасливого всесвітнього Дня матері всім мамам в світі!”,— написав він.

Співачка Брітні Спірс в День матері розповіла, що горда бути мамою для двох чудових хлопчиків — 14-річного Шона і 13-річного Джейдена.

Відома співачка Майлі Сайрус подякувала мамі за її підтримку, яка допомогла їй стати успішною.

“Тиш Сайрус — найбільш підтримуюча матуся! Ти завжди говорила мені, що я зроблю це, тому я зробила це! Отже вічно вдячна тобі! Люблю тебе!”, — зазначила Майлі.

Співак Джастін Тімберлейк показав фото з мамою і бабусею, зроблене в грудні минулого року.

“#HappyMothersDay для всіх матусь там!”, — написав він.