#Букви розповідають про життя на творчий шлях режисера.

Народився Мартін Скорсезе у нью-йоркському районі Квінз. Його батьки — Лучано Чарльз Скорсезе, прасувальник одягу та актор, мати — Кетерін Скорсезе, швачка та актриса, були ревними католиками. Сам Мартін Скорсезе збирався стати священиком.

Скорсезе є лауреатом багатьох премій, серед яких “Оскар”, “Золотий глобус”, БАФТА та премія Гільдії кінорежисерів Америки.

Серед найвідоміших його робіт “Таксист”, “Шалений бик”, “Славетні хлопці”, в яких він працював із Робертом Де Ніро. Скорсезе отримав премію “Оскар” за режисеру фільму “Відступники”.

Скорсезе одружувався п’ять разів, чотири рази розлучався.

Найвідоміші фільми режисера

Злі вулиці

Фільм розповідає про племінника одного з найвпливовіших мафіозі нью-йоркського кварталу “Маленька Італія”, який мріє про власний ресторан. Але для цього хлопець має заручитися підтримкою впливового дядька, а також вести себе ідеально, проявляти респектабельність, і головне – це відмовитися від спілкування з другом Джонні Боєм.

Король комедії

Руперт впевнений, що просто народжений, аби стати великим коміком. Якось він знайомиться із телеведучим Джеррі Ленгфордом і починає нескінченно діставати всю групу творців популярного шоу, щоб вони його взяли до себе. Але йому відмовляють, тому Руперт разом зі своєю подругою бере Джеррі в заручники і вимагає, щоб зйомка шоу з його участю все ж відбулася.

Острів проклятих

Двоє федеральних маршалів США прямують на один з островів у штаті Массачусетс, щоб розслідувати зникнення пацієнтки з клініки для божевільних злочинців. Під час розслідування їм доведеться зіткнутися з брехнею, ураганом і смертельним бунтом мешканців клініки.

Мовчання

Історико-драматичний фільм, що розповідає про двох португальських священиків-єзуїтів, які зіштовхуються з жорстоким переслідуванням під час мандрівки до Японії з метою знайти свого наставника і поширювати вчення християнства.