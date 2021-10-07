Про це повідомляє BBC News.

Голлівудський актор Деніел Крейг, який відомий своєю роллю у фільмах про Джеймса Бонда, став 2704 знаменитістю, яку відзначили зіркою на Голлівудській алеї слави в Каліфорнії.

Зірку відкрили біля бульвару Голлівуду 7007 в честь кодового номера вигаданого британського шпигуна. За кілька метрів від неї зірка одного з “попередніх Бондів” – Роджера Мура.

“Якщо щастя вимірюється компанією, у якій ми перебуваємо, то перебування на цьому тротуарі, в оточенні легенд, робить мене дуже, дуже, дуже щасливою людиною. Тож дуже дякую”, – сказав Деніал Крейг на церемонії відкриття.

Деніел Крейг грав спецагента 007 з 2006 року і свою зірку отримав за тиждень після прем’єри 25-го фільму про Джеймса Бонда – “Не час помирати”.

Зауважимо, що Крейг став четвертим виконавцем ролі Бонда, який отримав зірку на Алеї слави. Раніше зіркою відзначили акторів Роджера Мура, Пірса Броснана та Девіда Нівена.