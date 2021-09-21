Англійський актор Деніел Крейг, найбільш відомий за роллю Джеймса Бонда, пояснив, чому вважає, що агента 007 не може грати жінка.

Про це пише видання Just Jared.

Вперше Крейг з’явився у франшизі в 2006 році у фільмі “Казино” Рояль”. Однак зараз він прийняв рішення, що після зйомок нової частини “Не час помирати” він залишить роль агента 007.

Хто займе місце Крейга в “бондіані” поки невідомо, проте не виключається, що це може бути жінка.

Сам же актор вважає цю ідею невдалою.

“Просто повинні бути кращі ролі для жінок. Чому жінка повинна грати Джеймса Бонда, коли повинна бути роль не гірше Бонда, але тільки для актрис?”- заявив він, говорячи про чутки.

Крім того, ще в 2019 році продюсерка фільмів Барбара Брокколі робила схожу заяву: “Ми повинні знімати фільми про жінок і жіночі історії, але ми повинні створювати жіночих персонажів, а не просто перетворювати персонажа чоловічої статі в жінку”.