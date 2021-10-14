Про це йшлося під час подкасту SiriusXM.
“Скільки себе пам’ятаю, я ходжу до гей-барів. Гей-бари — одна з причин того, що я не так часто вплутуюся в бійки”, — заявив актор.
За словами Крейга, така звичка з’явилася у нього ще в юності.
У такий спосіб він уникає контактів з “агресивними хуліганами в гетеробарах”.
“Я міг зустріти там дівчат, тому що там (в гей-барах — ред.) багато дівчат з тієї ж причини”, — зазначив Крейг.
Попри те, що актор є гетеросексуалом, його присутність не бентежить решту відвідувачів гей-барів. Він каже, що ніхто ніколи не питав про його орієнтацію в цих закладах.
- Нагадаємо, Деніел Крейг зіграв роль агента Джеймса Бонда у п’яти стрічках франшизи. Він зі сльозами на очах попрощався з командою, що створювала останній фільм про агента 007.
- Видання Variety назвало Деніела Крейга найбільш високооплачуваним актором Голлівуду.