Деніел Крейг, відомий за роллю агента Джеймса Бонда, відвідує переважно бари для геїв. Він розповів, чому обирає саме такі заклади.

Про це йшлося під час подкасту SiriusXM.

“Скільки себе пам’ятаю, я ходжу до гей-барів. Гей-бари — одна з причин того, що я не так часто вплутуюся в бійки”, — заявив актор.

За словами Крейга, така звичка з’явилася у нього ще в юності.

У такий спосіб він уникає контактів з “агресивними хуліганами в гетеробарах”.

“Я міг зустріти там дівчат, тому що там (в гей-барах — ред.) багато дівчат з тієї ж причини”, — зазначив Крейг.

Попри те, що актор є гетеросексуалом, його присутність не бентежить решту відвідувачів гей-барів. Він каже, що ніхто ніколи не питав про його орієнтацію в цих закладах.