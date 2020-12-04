Про це пише Fox News.

“Я хотів би сказати, що для цього є якась інтелектуальна, добре продумана причина. Тому що я подумував про те, щоб завести Twitter-акаунт, і я на 100 % знаю, що якби я це зробив, ви б всі прокинулися від новин на кшталт “Ден Редкліфф вступає в бійку з випадковою людиною з Twitter”, – розповів актор.

Редкліфф додав, що в юності він часто переглядав таблоїди в Інтернеті, щоб дізнатися, які коментарі пишуть на його адресу. Але, за його словами, це було “шалено погано”.

“Мені здається, що Twitter і все інше – це продовження цього. Можна, звичайно, читати про себе тільки хороші речі, але, мені здається, це нездорове заняття”, – додав зірка “Поттеріани”.