Англійський актор Деніел Редкліфф, найбільш відомий як виконавець ролі Гаррі Поттера в багаторічній серії однойменних фільмів, розповів, кого б хотів зіграти в перезавантаженні франшизи.

Про це повідомляє Just Jared.

Актор зазначив, що якби він сам міг вибрати собі роль, це був би хтось із команди “Мародера” – друзів батька Гаррі Поттера.

“Я, напевно, хотів би зіграти Сіріуса або Люпина”, – сказав він.

Редкліфф також додав, що ці персонажі завжди були його улюбленими героями.

Зазначимо, що в оригінальних фільмах Сіріуса Блека зіграв Гері Олдман, а Ремуса Люпина – Девід Тьюліс.