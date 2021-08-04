Про це повідомляє Just Jared.
Актор зазначив, що якби він сам міг вибрати собі роль, це був би хтось із команди “Мародера” – друзів батька Гаррі Поттера.
“Я, напевно, хотів би зіграти Сіріуса або Люпина”, – сказав він.
Редкліфф також додав, що ці персонажі завжди були його улюбленими героями.
Зазначимо, що в оригінальних фільмах Сіріуса Блека зіграв Гері Олдман, а Ремуса Люпина – Девід Тьюліс.
- Раніше повідомлялось, що до 20-річчя виходу фільму “Гаррі Поттер і філософський камінь” компанія WarnerMedia Kids & Family представить серіал-вікторину за мотивами всесвіту.