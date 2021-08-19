Про це повідомляється на сайті Variety.

За зйомки в двох частинах фільму “Дістати ножі” Крейг заробив $100 млн. Це може пояснюватися тим, що Netflix компенсує кінозіркам прогнозовані внутрішні касові збори, які вони отримали б, якби їхні фільми були випущені виключно в кінотеатрах.

На другому місці розташувався Дуейн Джонсон, чий гонорар за фільм Red One для Amazon Studios спочатку становив $30 млн, але в підсумку він може досягти позначки в $50 млн.

Третє і четверте місце в рейтингу займають Вілл Сміт і Дензел Вашингтон. Вони повинні отримати по $40 млн за ролі у фільмах “Король Річард” і “Диявол в деталях” відповідно.

На п’ятій сходинці опинився Леонардо Ді Капріо, який отримав $30 млн за комедію “Не дивися вгору”.

У топ-10 також увійшли Марк Уолберг ($30 млн за одну роль), Дженніфер Лоуренс ($25 млн), Джулія Робертс ($25 млн), Сандра Баллок ($20 млн), Райан Гослінг ($20 млн), Кріс Хемсворт ($20 млн) і Бред Пітт ($20 млн).

Зазначається, що гонорари за головні ролі у фільмах, які планується випускати в кінопрокат, ще з кінця 1996 року перебувають на рівні $20 млн. Однак ця цифра лише приблизний орієнтир і може відрізнятися в різних проєктах.