Про це повідомляє портал Autoevolution.

Помешкання розташовано у громаді Бока-Чіка (округ Камерон штату Техас). Про цей будиночок мільярдер згадував раніше у своєму Twitter.

“Мій основний дім – це той, що за $50 тисяч у Бока-Чіка, який я орендую в SpaceX. Хоча це досить круто. Єдиний будинок, яким володію, – будівля для заходів у районі затоки”, – написав Маск.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.

Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021