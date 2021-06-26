Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск продав більшу частину свого майна й оселився в мінібудинку площею у 36 квадратних метрів, що розташований на території SpaceX.

Про це повідомляє портал Autoevolution.

Помешкання розташовано у громаді Бока-Чіка (округ Камерон штату Техас). Про цей будиночок мільярдер згадував раніше у своєму Twitter.

“Мій основний дім – це той, що за $50 тисяч у Бока-Чіка, який я орендую в SpaceX. Хоча це досить круто. Єдиний будинок, яким володію, – будівля для заходів у районі затоки”, – написав Маск.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though. Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021

За даними журналістів, будинок Маска – це збірний буксируваний вагончик від компанії Boxabl “Casita”. Наразі це найдешевша і єдина доступна для попереднього замовлення модель.

У листопаді 2020 року компанія-виробник будинку натякала на те, що надто відомий мільярдер купив його для себе. Тоді будиночок доставили у Бока-Чіка.

Будиночок Маска виготовлено з бетонних панелей, сталі та пінополістиролу, який можна перевозити або буксирувати. Його спорудження займає від однієї години до дня, залежно від комплектації, яку хоче власник.

Виробники кажуть, що будинок Маска — довговічний, адже зроблений зі стійких та якісних матеріалів.

Зовні помешкання мільярдера має вигляд мініатюрного будинку розміром з однокімнатну квартиру. Всередині він оснащений всією необхідною технікою, зручним ліжком, санвузлом та кухнею.

До речі, вартість будинку Ілона Маска ($50 тисяч) нижча, ніж автомобіля Tesla Model S ($70 тисяч у США).