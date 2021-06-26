Про це повідомляє портал Autoevolution.
Помешкання розташовано у громаді Бока-Чіка (округ Камерон штату Техас). Про цей будиночок мільярдер згадував раніше у своєму Twitter.
“Мій основний дім – це той, що за $50 тисяч у Бока-Чіка, який я орендую в SpaceX. Хоча це досить круто. Єдиний будинок, яким володію, – будівля для заходів у районі затоки”, – написав Маск.
My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.
Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.
— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021
За даними журналістів, будинок Маска – це збірний буксируваний вагончик від компанії Boxabl “Casita”. Наразі це найдешевша і єдина доступна для попереднього замовлення модель.
У листопаді 2020 року компанія-виробник будинку натякала на те, що надто відомий мільярдер купив його для себе. Тоді будиночок доставили у Бока-Чіка.
Будиночок Маска виготовлено з бетонних панелей, сталі та пінополістиролу, який можна перевозити або буксирувати. Його спорудження займає від однієї години до дня, залежно від комплектації, яку хоче власник.
Виробники кажуть, що будинок Маска — довговічний, адже зроблений зі стійких та якісних матеріалів.
Зовні помешкання мільярдера має вигляд мініатюрного будинку розміром з однокімнатну квартиру. Всередині він оснащений всією необхідною технікою, зручним ліжком, санвузлом та кухнею.
До речі, вартість будинку Ілона Маска ($50 тисяч) нижча, ніж автомобіля Tesla Model S ($70 тисяч у США).
- Раніше засновник Tesla Ілон Маск заявив, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїнів, коли для майнінгу буде використовуватися чиста енергія.