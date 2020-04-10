Відео опублікувала Евер на своїй сторінці в Instagram.
Дівчата вирішили розвеселити всіх, хто знаходиться в самоізоляції. На кадрах 12-річна Евер і її 4-річна сестра Дешіел співають під акомпанемент фортепіано. Під час співу вони пританцьовували і посміхалися.
Їм акомпанував на фортепіано їх дядько.
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Ever and her sister Dashiel have been attending virtual school during these weeks at home. They both study a French / English curriculum in Los Angeles and at home they keep up with their Russian. This is a clip of them singing Antoshka, a Russian children’s song at the end of their music class with their Uncle TiTi who is also on quarantine with the family. We are doing our best to keep our days productive and positive during these challenging times. We hope sharing this brings a smile to the faces who are watching. 🌈👯♀️🎼 Ever и ее сестра Dashiel посещали виртуальную школу в эти недели дома. Они оба изучают французско-английский учебный план в Лос-Анджелесе, а дома следят за русским. Это клип, в котором они поют Антошку, русскую детскую песню в конце музыкального урока, вместе со своим дядей ТиТи, который также находится на карантине с семьей. Мы делаем все возможное, чтобы наши дни были продуктивными и позитивными в эти трудные времена. Мы надеемся, что это поможет улыбнуться лицам, которые смотрят. #everanderson #evergaboanderson #antoshka #chrisbrennermusix
У коментарі до ролика відзначається, що дівчатка вчаться по французько-англійському плану в Лос-Анджелесі, а вдома стежать за російською мовою.
“Ми робимо все можливе, щоб наші дні були продуктивними і позитивними в ці важкі часи”, – йдеться в коментарі до відео.
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