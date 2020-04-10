Дочки Мілли Йовович Дешіел і Евер під час карантину через коронавірус вивчили і заспівали пісню "Антошка" російською мовою.

Відео опублікувала Евер на своїй сторінці в Instagram.

Дівчата вирішили розвеселити всіх, хто знаходиться в самоізоляції. На кадрах 12-річна Евер і її 4-річна сестра Дешіел співають під акомпанемент фортепіано. Під час співу вони пританцьовували і посміхалися.

Їм акомпанував на фортепіано їх дядько.

У коментарі до ролика відзначається, що дівчатка вчаться по французько-англійському плану в Лос-Анджелесі, а вдома стежать за російською мовою.

“Ми робимо все можливе, щоб наші дні були продуктивними і позитивними в ці важкі часи”, – йдеться в коментарі до відео.