Відповідне фото він розмістив у своєму профілі в Instagram.
Колишній гравець англійського “Манчестер Юнайтед”, іспанського “Реал Мадрид”, італійського “Мілану”, американського “Лос Анжелес Гелексі” та французького “ПСЖ” обожнює своїх песиків.
Всього в нього двоє улюбленців – Фіг та Оліва. Це песики породи “кокер-спанієль”.
Зазначимо, що Бекхем іноді публікує фото та відео зі своїми улюбленцями. Найчастіше – як він годує Фіг.
Це не прості відео – він також намагається продемонструвати, що його спанієлі – розумні та навчені.
А іноді Бекхем може собі дозволити погодувати свого песика прямо зі свого рота.
Але й просто відпочити з Фіг він не відмовиться.
Його любов до Оліви та Фіг не знає меж!
- Раніше повідомлялося, що відомий футболіст Девід Бекхем повернеться на поле для знімання серіалу “Save Our Squad” (“Врятуйте нашу команду”).
- А Netflix зніме мінісеріал про життя сім’ї Девіда та Вікторії Бекхем. Девід та Вікторія Бекхем уклали контракт зі стрімінговим сервісом Netflix на понад 20 мільйонів доларів.