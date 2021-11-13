Відповідне фото він розмістив у своєму профілі в Instagram.

Колишній гравець англійського “Манчестер Юнайтед”, іспанського “Реал Мадрид”, італійського “Мілану”, американського “Лос Анжелес Гелексі” та французького “ПСЖ” обожнює своїх песиків.

Всього в нього двоє улюбленців – Фіг та Оліва. Це песики породи “кокер-спанієль”.

Зазначимо, що Бекхем іноді публікує фото та відео зі своїми улюбленцями. Найчастіше – як він годує Фіг.

Це не прості відео – він також намагається продемонструвати, що його спанієлі – розумні та навчені.

А іноді Бекхем може собі дозволити погодувати свого песика прямо зі свого рота.

Але й просто відпочити з Фіг він не відмовиться.

Його любов до Оліви та Фіг не знає меж!