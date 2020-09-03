Американський ілюзіоніст Девід Блейн пролетів над пустелею на зв'язці з 52 повітряних куль.

Про це повідомляє The Wrap.

Ілюзіоніст виконав новий трюк вперше за 10 років. Він назвав його “Знесіння”.

Весь політ тривав близько години, він проходив на висоті до 7500 м над пустелею Пейдж в Арізоні.

Блейн готував трюк протягом 10 років в команді каскадерів і спеціалістів з польотів, погоді і скайдайвінгом.

За час підготовки він приблизно 500 раз пригунл з парашутом і отримав ліцензію з управління повітряною кулею.

Також він тренувався дихати при низькому рівні кисню.

Таким чином ілюзіоніст виконав свою дитячу мрію піднятися в небо на повітряних кульках.