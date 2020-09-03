Про це повідомляє The Wrap.
Ілюзіоніст виконав новий трюк вперше за 10 років. Він назвав його “Знесіння”.
Весь політ тривав близько години, він проходив на висоті до 7500 м над пустелею Пейдж в Арізоні.
Блейн готував трюк протягом 10 років в команді каскадерів і спеціалістів з польотів, погоді і скайдайвінгом.
За час підготовки він приблизно 500 раз пригунл з парашутом і отримав ліцензію з управління повітряною кулею.
Також він тренувався дихати при низькому рівні кисню.
Таким чином ілюзіоніст виконав свою дитячу мрію піднятися в небо на повітряних кульках.
- Раніше Девід Блейн під час виступу випадково прострелив собі рот.