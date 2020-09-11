Девід і Вікторія Бекхем в березні перехворіли на коронавірус. Підхопили COVID-19 чоловік і жінка на вечірці.

Про це пише Page Six.

Зазначається, що пара заразилася коронавірусом після поїздки в США, де вони відвідали кілька рекламних заходів, пов’язаних із запуском футбольного клубу Девіда “Інтер Майамі”.

За словами джерела, те, що відбувалося було схоже на фільм жахів.

“Вони відвідали кілька обов’язкових промозаходів, де постійно тиснули всім руки, обнімалися і цілувалися. Потім повернулися в Лондон і попрямували в свій будинок в Котсуолд. Девід відразу ж відчув себе погано, потім у Вікторії захворіло горло і піднялася температура”, – розповів він.

Крім того, захворіли так само працівники з їх команди, в тому числі водії, охоронці і помічники, деякі з них переносили хворобу в тяжкій формі.

Після цього, у Вікторії почалася паніка, вона змусила всю сім’ю дотримуватися двотижневого карантину.

“Вона була абсолютно вражена, що вони можуть бути суперрозповсюджувачами, і зробила все, що могла, щоб мінімізувати всі ризики в майбутньому. Вона не могла встати з ліжка і постійно переживала за інших. Важкі були тижні”, – додав інсайдер.