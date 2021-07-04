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Девід та Вікторія Бекхеми зворушливо привітали один одного з річницею шлюбу

4 липня зіркове подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів святкують 22 річницю весілля. Пара привітала одне одного у соцмережах.

Неділя, 4 липня 2021, 14:32

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, в Instagram Вікторія опублікувала зворушливий ролик, у якому показала знакові кадри з їхнього життя. На кадрах пара обіймається, цілується та розважається.

“Я кохаю тебе, Девіде. Вітаю з річницею”, – написала дизайнерка.

Водночас Девід Бекхем також вирішив поділитися з фоловерами архівними фото з дружиною. Ексфутболіст написав кілька слів та подякував Вікторії за дітей.

“Минуло 22 роки, а ми, як і раніше, обираємо парні вбрання. З ювілеєм, я так сильно тебе люблю і дякую, що подарувала мені наших дивовижних дітей. Тепер ми всі можемо одягатися однаково”, – написав Бекхем.

  • Раніше Вікторія Бекхем повідомила, що її донька Харпер нещодавно втратила ще один зуб. Дизайнерка зазначила, що у неї “ціле відро” зубів своїх дітей.
Теги: Девід Бекхем, фото, відео, Вікторія Бекхем

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